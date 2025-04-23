Специалист назвал ТОП-3 города Башкирии, где земля уходит из-под ног

19:41, 23 апр 2025

Уфа, Бирск и Благовещенск возглавили рейтинг самых опасных городов Башкирии по риску карстовых провалов. Об этом заявил специалист по инженерно-геологическим и карстологическим изысканиям Юрий Стром в эфире программы «Честно говоря» на БСТ.

В столице республики зона риска — район Черниковки, улица Российская и склоны вдоль рек Белой и Уфы, уточнил заведующий кафедрой геологии, гидрометеорологии и геоэкологии УУНиТ Владимир Никонов.

Причина проблем Уфы — геологический "слоеный пирог" из двух типов пород, которые легко растворяются: карбонатов и сульфата кальция. Особенно быстро разрушается гипс.

Ситуацию усугубляет человеческая деятельность: утечки воды, вибрации от транспорта и плотная застройка. Свой вклад вносят и природные электротоки в земле.

"Природа не терпит пустоты и стремится закрыть образующиеся полости, обрушивая хрупкую кровлю над ними", — объяснил ученый.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети