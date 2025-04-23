Погода решила подкинуть новый сюрприз жителям Башкирии

21:02, 23 апр 2025

Башгидромет представил прогноз погоды для республики на ближайшие дни. После апрельских снегопадов жителей Башкирии ждёт настоящее летнее тепло, однако без капризов природы не обойдётся.

Завтра, 24 апреля, ночь пройдёт спокойно — без осадков. Зато днём в некоторых районах пройдут короткие дожди. Ветер сменит направление с северного на южный. Температура ночью составит от +5 до +10 градусов, днём воздух прогреется до +21...+26°С.

В пятницу погода кардинально поменяется. Ночью местами, а днём по всему региону пройдут кратковременные дожди. Синоптики предупреждают о возможных грозах. Ветер южных направлений, умеренный, днём возможны сильные порывы. Температура ночью не опустится ниже +7...+12°С, днём термометры покажут +17...+22 градуса.

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Автор: Семен Подгорный