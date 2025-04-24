Майские прогнозы: какую погоду ожидать жителям Башкирии

09:06, 24 апр 2025

Апрель удивил башкортостанцев частыми переменами погоды. Синоптики Гисметео подготовили прогноз на май, сообщив, что ждёт жителей республики в праздничные дни и весь последний весенний месяц.

Конец апреля будет прохладным — в последние дни месяца столбики термометров покажут +5...+7 днём, а ночью температура приблизится к нулю. Первомай принесёт потепление — до +14 днём и +6 ночью.

В последующие дни температура продолжит повышаться: к 7 мая дневная достигнет +19, а ночная составит +11. При этом осадки ожидаются 1 мая и с 3 по 7 число.

Солнечная погода прогнозируется 1-2 мая и с 7 числа. В праздничный период с 8 по 11 мая ночные температуры будут держаться от +8 до +11, а дневные — от +15 до +17.

После 20 мая воздух прогреется выше +20, а в отдельные дни температура может достигать +25. Ночная температура поднимется до +13 градусов.

С середины месяца вновь ожидаются дожди, однако количество пасмурных дней будет незначительным.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный