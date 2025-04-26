В Башкирии ударят заморозки и выпадет снег

13:31, 26 апр 2025

В ближайшие дни жителей Башкирии ждет резкая смена погоды - от почти летней жары к зимним проявлениям с мокрым снегом и заморозками. Об этом предупреждают специалисты Башгидромета.

Выходные 26-27 апреля еще порадуют республику теплом до +23 градусов, но уже с понедельника регион накроет волна холода. Во вторник, 29 апреля, синоптики прогнозируют дожди, переходящие в мокрый снег, а ночные температуры опустятся до +1...+6 градусов. В отдельных районах столбики термометров могут уйти в минус.

На дорогах возможна гололедица, а в некоторых местах даже образуется временный снежный покров. Температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 4 градуса. Ситуацию усугубит северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Метеорологи успокаивают: происходящее - не аномалия.

"Волна холода после апрельского потепления - нормальная ситуация. Заморозки в этот период бывают практически ежегодно. Это типичные весенние процессы с колебаниями температур", - пояснили в Управлении по гидрометеорологии.

По их словам, именно недавняя жара в регионе была отклонением от нормы, а не предстоящее похолодание.

Прогноз на майские праздники пока предварительный. По данным Гисметео, с 1 по 4 мая в Башкирии будет облачно с прояснениями и вероятны дожди. Погода останется контрастной: днем воздух прогреется до +11...+17 градусов, а ночью температура составит +4...+8 градусов.

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Автор: Семен Подгорный