В Башкирии прогнозируют резкое похолодание и снег

21:45, 26 апр 2025

В воскресенье жителей Башкирии ждёт пасмурная погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщают специалисты Башгидромета. Ночью термометры покажут от +6 до +11 градусов, днём воздух прогреется до +18...+22°C, в северо-западных районах будет прохладнее - до +12°C. Ветер юго-восточный, умеренный, во время гроз возможны порывы.

Начало новой рабочей недели принесёт жителям республики настоящий погодный сюрприз. Активный циклон обрушит температуру до минусовых значений ночью (от -3 до +2°C), а дневные показатели не поднимутся выше +5...+10°C. Осадки сменят свой характер - дожди перейдут в мокрый снег. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают о возможном налипании мокрого снега на проводах и деревьях, образовании гололедицы и временном установлении снежного покрова в отдельных районах Башкирии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный