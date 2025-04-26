В «Битве сильнейших» экстрасенсы расследовали загадочную смерть жителя Башкирии

22:07, 26 апр 2025

На телеканале вышел свежий выпуск передачи «Битва сильнейших», в котором мастера экстрасенсорики отправились в село Райманово Туймазинского района Республики Башкортостан. Премьера пятнадцатого эпизода второго сезона программы была посвящена попыткам выяснить обстоятельства загадочной смерти 36-летнего Вадима, утонувшего в реке Усень.

Эксперты помогали разобраться в трагедии, которая потрясла не только семью погибшего, но и многих жителей региона. По имеющейся информации, мужчина покинул дом, после чего его тело было обнаружено в реке. Родные Вадима убеждены, что произошедшее – не просто несчастный случай. Однако официальная версия следственных органов трактует случившееся именно так: мужчина якобы почувствовал себя плохо и случайно упал в воду.

Следствие и близкие не пришли к единому мнению, и потому расследование продолжили герои программы. Сначала телезрителям представили детали личной жизни Вадима. Мужчина отличался спокойствием, увлекался ремонтом автомобилей, приобрёл участок земли мечтая построить дом и даже сделал предложение своей девушке. В день трагедии поведение Вадима насторожило семью: он неожиданно проигнорировал мать, проезжая мимо неё на машине. Молодого человека долго не могли найти, а через неделю его тело обнаружили в водоёме. В обстоятельствах дела возникли вопросы: сим-карта погибшего была извлечена из телефона, а ключи от машины оказались зарытыми в безлюдном месте. Дополнительную загадку добавил факт: незадолго до гибели Вадим звонил спасателям.

Трое экстрасенсов - Виктория Райдос, Максим Левин и Юлий Котов - попытались пролить свет на произошедшее. Каждый предложил свою версию. Виктория, обладающая опытом работы с родовыми энергиями, высказала мнение, что смерть Вадима связана не с бытовой случайностью, а с глубокими семейными проблемами. Она отметила: за четыре года в этой семье ушли из жизни сразу восемь мужчин.

Максим Левин предложил криминальную версию: по его мнению, за Вадимом следили двое преступников, которые до этого приобретали у него автомобиль и предъявляли претензии по ремонту. Левин утверждал, что молодого человека оглушили электрошокером и сбросили в реку. Более того, экстрасенс даже озвучил на передаче возможные имена нападавших, хотя близкие не узнали этих людей.

Юлий Котов предложил неожиданный взгляд: погибший, по мнению экстрасенса, страдал от психологических проблем, принимал успокоительные препараты и, спасаясь от созданных воображением преследователей, сам спрыгнул с моста.

В ходе обсуждения мнения Максима Левина и Юлия Котова совпали: оба упомянули двух мужчин и мост, но трактовали увиденное по-разному. В финале выпуска герои передачи приняли версию Максима Левина как наиболее правдоподобную. Виктория Райдос провела для семьи специальный обряд, чтобы, по её словам, помочь защитить мужчин рода от несчастий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube