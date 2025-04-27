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Стало известно, кто из россиян может уйти на пенсию в 50 лет

Стало известно, кто из россиян может уйти на пенсию в 50 лет

11:49, 27 апр 2025

Многодетные матери в России получают право на досрочный выход на заслуженный отдых. В Социальном фонде России по Башкирии раскрыли детали этой возможности.

Управляющий региональным отделением СФР Фаниль Вахитов пояснил, что пенсионный возраст напрямую зависит от количества детей в семье. Матери с тремя детьми получают право выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя - в 56 лет, а с пятью и более - уже в 50 лет.

Однако не всё так просто. Для получения льготы необходимо соответствовать нескольким критериям: иметь минимум 15 лет страхового стажа, накопить не менее 30 пенсионных баллов к 2025 году, воспитать каждого ребёнка как минимум до 8 лет и, что логично, не быть лишённой родительских прав.

Подтвердить право на досрочную пенсию можно через данные лицевого счёта пенсионного страхования или документы из ЗАГСа.

Отдельные правила действуют для женщин, трудившихся на Крайнем Севере. При общем стаже 20 лет (из них 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к нему местностях) выход на пенсию возможен уже в 50 лет.

Интересно, что в страховой стаж включается до 6 лет общего периода ухода за детьми, причём с прогрессивной шкалой начисления баллов: за первого ребёнка - 1,8 балла за год, за второго - 3,6 балла, за третьего и четвёртого - по 5,4 балла за год.

Ранее мы писали о том, что перерасчёт пенсии может привести к снижению выплат. При проверке документов Соцфонд может выявить ранее незамеченные ошибки в начислениях или утрату права на доплаты, предупреждает эксперт AMarkets.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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