Некоторым российским пенсионерам в мае повысят пенсию

11:56, 27 апр 2025

Пенсионеры, отметившие своё 80-летие в апреле 2025 года, получат прибавку к пенсии уже с 1 мая. Об этом сообщили представители Социального фонда России.

Прибавка связана с автоматическим удвоением фиксированной части страховой пенсии, которое полагается всем россиянам после достижения ими 80 лет.

Важно отметить, что повышенная выплата начнет поступать на счета пенсионеров уже в следующем месяце после дня рождения. При этом никаких заявлений оформлять не нужно - процесс происходит автоматически.

Доплата будет начисляться бессрочно и станет постоянной частью пенсионного обеспечения.

Ранее СФР Башкирии разъяснил правила досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Льгота действует при наличии минимум 15 лет стажа и воспитании каждого ребенка до 8 лет.

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Автор: Семен Подгорный