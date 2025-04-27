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В Башкирии ожидается мокрый снег и гололедица

В Башкирии ожидается мокрый снег и гололедица

21:32, 27 апр 2025

Жителям Башкирии придётся снова достать тёплые вещи - синоптики обещают резкое похолодание. Региональное Управление по гидрометеорологии сообщает о серьёзном ухудшении погодных условий в ближайшие дни.

В понедельник температура воздуха ночью упадет до +1...+6°С, лишь на юге республики будет теплее - до +11°С. Дневные показатели также не порадуют: всего +5...+10°С, в южных районах до +15°С.

На смену недавней летней погоде придут дождь и мокрый снег, местами интенсивность осадков усилится до умеренных. Северо-западный и западный ветер будет умеренным, днём порывы до сильного.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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