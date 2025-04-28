Когда в Башкирию вернется летнее тепло

09:25, 28 апр 2025

В республике Башкортостан в ближайшие дни прогнозируется резкое снижение температуры и смена погодных условий. Башгидромет информирует, что причиной перемен станет активный циклон, который сейчас проходит над регионом.

По данным синоптиков, ночью температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, днем – от +5 до +10 градусов. Сообщается, что среднесуточные значения окажутся на четыре градуса ниже установленной нормы для конца апреля. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, которые могут смениться мокрым снегом. Ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

Предупреждается о вероятности налипания мокрого снега на провода и деревья, а также образовании гололедицы и кратковременного снежного покрова в некоторых районах.

По прогнозу Гидрометцентра России, с 1 по 3 мая температура повысится до +15…+17 градусов днём и +4…+7 ночью. Гисметео сообщает, что с 5 мая в Башкирии ожидается дальнейшее потепление до +20…+22 градусов.

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Автор: Семен Подгорный