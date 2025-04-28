В Башкирии 107,9 тыс. человек получат по 2 тыс. рублей накануне праздника

22:17, 28 апр 2025

В Башкирии перед празднованием 9 Мая запланированы единовременные выплаты для детей войны. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра республики Урал Кильсенбаев на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, согласно указу главы республики Радия Хабирова, выплаты в размере двух тысяч рублей получат 107 939 человек, относящихся к категории детей войны. Для 6 810 из них средства поступят из федерального бюджета, поскольку они официально признаны ветеранами войны.

Помимо этого, вице-премьер напомнил о выплатах, приуроченных к празднику, которые производятся по президентскому указу. Так, фронтовики, их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат по 80 тысяч рублей, а труженики тыла – по 55 тысяч. Перечисления осуществляет Социальный фонд России.

Ранее мы писали о том, что с 1 мая пенсионеры, отметившие 80-летие в апреле, получат удвоенную фиксированную выплату. Соцфонд России сообщает, что доплата начисляется автоматически вместе с основной пенсией.

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Автор: Семен Подгорный