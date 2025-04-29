Россиянам рассказали о способах повысить пенсионные выплаты

09:14, 29 апр 2025

Россиянам рассказали о возможностях повысить будущие пенсионные выплаты. Как отметил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм», есть три законных способа повлиять на размер пенсии.

Первый путь - отложить выход на пенсию на десять лет после достижения положенного возраста. По словам эксперта, это удвоит ежемесячные выплаты.

Второй вариант - участие в программе долгосрочных сбережений через договор с негосударственным пенсионным фондом. Государство добавит к личным взносам до 36 тысяч рублей в год и обеспечит страхование вложенных средств. В случае непредвиденных жизненных обстоятельств средства можно забрать досрочно без потери дохода.

Еще один способ - приобрести дополнительные пенсионные баллы, обратившись в Социальный фонд России.

Ранее мы писали о том, что с 1 мая 2025 года пенсионерам, которым в апреле исполнилось 80 лет, удвоят пенсию. Перерасчет фиксированной части проведет Соцфонд автоматически и бессрочно.

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Автор: Семен Подгорный