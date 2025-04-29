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Когда Башкирию согреет весна: прогноз погоды от Башгидромета

Когда Башкирию согреет весна: прогноз погоды от Башгидромета

21:41, 29 апр 2025

Апрель в Башкирии выдался непредсказуемым: за месяц жители республики ощутили на себе и весеннее тепло, и осеннюю прохладу, и даже зимнюю непогоду. О том, какой будет погода в конце месяца и майские праздники, рассказали специалисты регионального метеоцентра.

Согласно прогнозу Башгидромета, 30 апреля ночью осадки не ожидаются, а днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. В юго-восточной части Башкирии существенных осадков не предвидится. Ветер - юго-западный и южный, умеренный, но местами возможны порывы.

Температурный фон ночью составит от 0 до +5°C, в отдельных районах возможны заморозки до минус 3°C. Днем воздух прогреется до +9…+14°C. 1 мая ночью и местами днем ожидаются кратковременные осадки, ветер сменится на юго-западный и западный. Температура ночью +1…+6°C, днем - +10…+15°C.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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