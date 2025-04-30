Башкирию ждет весеннее потепление

21:38, 30 апр 2025

В Башкирии ожидается смена погодных условий, сообщает региональное Управление по гидрометеорологии.

Уже в четверг ночные температуры составят от +1 до +6 градусов, а днём воздух прогреется до +8…+13. Местами ночью и по всей республике днём возможны кратковременные дожди. Западный ветер будет умеренным, временами с порывами. Ко 2 мая синоптики обещают еще более тёплую погоду: днём столбик термометра поднимется до +10…+15.

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Автор: Семен Подгорный