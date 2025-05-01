В Уфе выставили захваченную технику НАТО

13:02, 01 май 2025

В столицу Башкортостана доставили трофейную военную технику стран Североатлантического альянса. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Ознакомиться с экспозицией жители и гости города смогут со 2 по 12 мая. Выставка с американскими, немецкими, канадскими, британскими и французскими танками, боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами и бронеавтомобилями разместится на площади Ленина перед зданием Горсовета.

Градоначальник пригласил семьи с детьми посетить выставку.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: БашДТП