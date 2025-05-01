Стало известно когда в Башкирию придет тепло в мае

22:20, 01 май 2025

В Башкирии становится теплее, но синоптики по-прежнему предупреждают о ночных заморозках. По данным Башгидромета, в пятницу, 2 мая, местами по региону пройдут кратковременные дожди.

Умеренной силы ветер сменит направление с северного на юго-восточное. Ночью температура воздуха опустится до 0...+5 градусов, в отдельных районах возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе - до –3 градусов. Днем потеплеет до +10...+15 градусов.

В субботу, 3 мая, ожидаются осадки. Ветер - южный, юго-западный, умеренный, днем возможны порывы. Температура ночью +4...+9 градусов. Днем воздух прогреется до +10...+15.

По сведениям Гидрометцентра России, к 4 мая в Башкирии установится солнечная погода, температура поднимется до +18 градусов. На 5 мая прогнозируют до +23 градусов днем. В период с 1 по 3 мая вероятность дождей составит 80 процентов.

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Автор: Семен Подгорный