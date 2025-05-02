В мае ряд российских пенсионеров получит увеличенные выплаты

11:18, 02 май 2025

В мае текущего года в России запланирован перерасчёт пенсий для ряда категорий граждан. Об этом сообщает депутат Государственной Думы Светлана Бессараб, чьи слова приводит «Парламентская газета». Изменения коснутся бывших работников угольной отрасли, членов экипажей гражданской авиации, граждан, достигших возраста 80 лет в апреле, а также инвалидов первой группы.

Согласно предоставленной информации, для шахтёров и авиационных работников повышение выплат связано с компенсацией за работу во вредных либо опасных условиях. Размер надбавки определяется индивидуально - с учётом средней заработной платы и продолжительности стажа. Дополнительные средства будут предоставлены за счёт работодателей.

Для россиян, перешагнувших 80-летний рубеж в прошлом месяце, предусмотрено двукратное увеличение фиксированной части пенсии. Аналогичное повышение ждёт и инвалидов первой группы, которым устанавливается двойная фиксированная выплата по достижении упомянутого возраста либо присвоении соответствующей инвалидности.

По данным парламентария, сейчас базовая фиксированная выплата превышает 8900 рублей, а после увеличения превысит 17 800 рублей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Россиянам рассказали о способах повысить пенсионные выплаты

Автор: Семен Подгорный