В мае россияне получат доплату к пенсии

11:57, 02 май 2025

В России ветераны, участники Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей получат специальные выплаты в мае. Решение связано с 80-летием Победы в войне, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на профессора Финансового университета Александра Сафонова.

Выплаты предусмотрены новым указом президента Владимира Путина. По документу, 80 тысяч рублей выплатят участникам и инвалидам войны, их вдовам, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гетто. Столько же получат обладатели знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Сталинграда» и «Житель осажденного Севастополя».

Тем, кто во время войны отработал не меньше шести месяцев, награждён орденами или медалями СССР за труд в годы боевых действий, а также бывшим совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гетто, назначат единовременную выплату в размере 55 тысяч рублей.

Как уточняет Социальный фонд России, деньги поступят автоматически - обращаться никуда не нужно. В некоторых регионах России ветеранам могут начислить дополнительные выплаты из местного бюджета.

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Автор: Семен Подгорный