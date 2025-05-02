Кому из россиян начислят самую высокую пенсию

12:10, 02 май 2025

Высокая пенсия в России полагается тем, кто получает максимальное количество пенсионных баллов за год, рассказал «Газета.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

Чтобы выйти на эту цифру, нужно зарабатывать не меньше 2,76 миллиона рублей в год - по 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Даже если доход превысит эту сумму, начислят ровно 10 баллов - больше пока не предусмотрено.

Размер пенсии зависит от того, сколько официально платит работодатель и сколько отчисляет в Социальный фонд России. Чем выше официальная зарплата, тем больше баллов, а значит - выше и будущая пенсия.

Среди самых высокооплачиваемых профессий - IT-специалисты (средняя зарплата около 200 тысяч рублей), инженеры нефтегазовой сферы (170–300 тысяч рублей), пилоты и авиадиспетчеры (280 тысяч), а также врачи узких специальностей (170 тысяч). Именно у этих специалистов больше шансов получить самую высокую пенсию.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В мае россияне получат доплату к пенсии

Автор: Семен Подгорный