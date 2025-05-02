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На Башкирию надвигается непогода

На Башкирию надвигается непогода

23:25, 02 май 2025

Сильный ветер обрушится на Башкирию в субботу, 3 мая. Порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

Синоптики обещают осадки в виде дождя. Температура ночью не опустится ниже +5 градусов, максимальный показатель - до +10. Днём будет немного теплее: от +9 до +14 градусов.

На дорогах ожидаются сложные условия. Ночью и утром на отдельных участках появится туман с видимостью 500-1000 метров. Днём ситуация только усложнится - из-за дождя видимость упадёт до 1-2 километров.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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