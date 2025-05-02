18-летний контрактник из Башкирии погиб на СВО
23:55, 02 май 2025
В Башкирии простились с Искандером Янсуфиным - 18-летним контрактником, погибшим в зоне СВО. Церемония прощания прошла в селе Первомайский Благоварского района, о чём сообщил глава администрации муниципалитета Марат Юсупов.
Несмотря на столь молодой возраст, парень самостоятельно принял решение подписать контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий с гитарой и боевым настроем. На фронте Искандер быстро нашёл общий язык с сослуживцами.
"Он достойно прошел свой короткий, но яркий путь. Оставил о себе только добрую память. На первой линии обороны совершал подвиг за подвигом. Искандер никогда не будет забыт. Мы скорбим вместе с вами, дорогие родные", - написал в соцсетях глава Благоварского района.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Марат Юсупов
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