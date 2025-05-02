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18-летний контрактник из Башкирии погиб на СВО

18-летний контрактник из Башкирии погиб на СВО

23:55, 02 май 2025

В Башкирии простились с Искандером Янсуфиным - 18-летним контрактником, погибшим в зоне СВО. Церемония прощания прошла в селе Первомайский Благоварского района, о чём сообщил глава администрации муниципалитета Марат Юсупов.

Несмотря на столь молодой возраст, парень самостоятельно принял решение подписать контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий с гитарой и боевым настроем. На фронте Искандер быстро нашёл общий язык с сослуживцами.

"Он достойно прошел свой короткий, но яркий путь. Оставил о себе только добрую память. На первой линии обороны совершал подвиг за подвигом. Искандер никогда не будет забыт. Мы скорбим вместе с вами, дорогие родные", - написал в соцсетях глава Благоварского района.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Марат Юсупов
Теги: Благоварский район спецоперация Погибшие на Украине
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