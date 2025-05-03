Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии разбушуется ветер

В Башкирии разбушуется ветер

21:28, 03 май 2025

МЧС республики сообщает об ухудшении погодных условий в Башкирии 4 мая. Синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 7-12 м/с, который при порывах усилится до 17 м/с.

Температура ночью установится в пределах +1...+6°, днём воздух прогреется до +13...+18°. На дорогах местами образуется туман с видимостью до 500-1000 метров.

В столице республики ожидается переменная облачность. Подует западный ветер 7-12 м/с, с порывами до 14 м/с. Термометры покажут ночью +3...+5°, днём +16...+18°.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Башкирию ждет весеннее потепление
Общество в Башкирии
Башкирию ждет весеннее потепление
Жителей Башкирии предупреждают о резком ухудшении погоды
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупреждают о резком ухудшении погоды
В Башкирии прогнозируется тепло с подвохом
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется тепло с подвохом
Башкирию ждет летнее тепло с грозами
Общество в Башкирии
Башкирию ждет летнее тепло с грозами


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен