В Башкирии разбушуется ветер

21:28, 03 май 2025

МЧС республики сообщает об ухудшении погодных условий в Башкирии 4 мая. Синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 7-12 м/с, который при порывах усилится до 17 м/с.

Температура ночью установится в пределах +1...+6°, днём воздух прогреется до +13...+18°. На дорогах местами образуется туман с видимостью до 500-1000 метров.

В столице республики ожидается переменная облачность. Подует западный ветер 7-12 м/с, с порывами до 14 м/с. Термометры покажут ночью +3...+5°, днём +16...+18°.

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Автор: Семен Подгорный