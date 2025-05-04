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Стало известно, кому из россиян в мае повысили пенсии

Стало известно, кому из россиян в мае повысили пенсии

11:05, 04 май 2025

Российским пенсионерам, перешагнувшим 80-летний рубеж, а также инвалидам I группы с мая значительно увеличили фиксированную часть пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Теперь вместо прежних 8 728,73 рубля они будут получать 17 457,46 рубля. Это вдвое больше. Для тех, за кем осуществляется уход (кроме инвалидов с детства I группы), предусмотрена дополнительная надбавка - 1,2 тысячи рублей.

К юбилею Победы фронтовики, их вдовы, узники концлагерей и блокадники получат единовременно по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла положено по 55 тысяч.

В Башкирии по указу главы региона Радия Хабирова от 14 апреля 2025 года детям войны выплатят по две тысячи рублей.

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Кому из россиян начислят самую высокую пенсию

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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