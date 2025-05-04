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В Башкирии будет тепло как летом

В Башкирии будет тепло как летом

22:28, 04 май 2025

Жителей Башкирии ждёт настоящий подарок от природы - по-летнему жаркий день в разгар весны. Башгидромет сообщает, что 5 мая в республике установится тёплая погода.

В понедельник синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Осадков не предвидится - можно смело планировать пикники и прогулки на свежем воздухе. Ночью воздух прогреется до комфортных +7...+12 градусов, хотя жителям горных и юго-восточных районов придётся накинуть одеяло потеплее - там будет прохладнее, до +2.

Днём же республику накроет настоящая летняя жара - до +20...+25°C. Западный и юго-западный ветер будет дуть с умеренной силой, однако местами возможны порывы до сильного.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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