22-летний стрелок-санитар из Башкирии погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

20:57, 05 май 2025

В зоне специальной военной операции погиб 22-летний военнослужащий из Белорецка Денис Котырев. Об этом 5 мая сообщила администрация Белорецкого района Башкирии.

Уроженец Бурятии, Денис переехал с семьей в Башкирию, когда ему был всего год. В Белорецке окончил вечернюю школу №3, после чего трудился на предприятиях города. В 2024 году принял решение подписать контракт с Министерством обороны и отправился служить в зону СВО.

В подразделении Денис исполнял обязанности стрелка-санитара штурмовой роты. Погиб при выполнении боевого задания.

Близкие запомнили его как человека с открытым сердцем - жизнерадостного, всегда готового прийти на помощь, общительного и самостоятельного. С детства Котырев увлекался столярным делом, серьезно занимался боксом и лыжным спортом. Кроме того, у парня был талант к музыке - он сочинял и исполнял собственные песни.

Администрация Белорецкого района выразила соболезнования родным и близким погибшего. Представители муниципалитета отметили, что решение Дениса встать на защиту Родины заслуживает глубокого уважения.

"Своими действиями он доказал, что является настоящим патриотом и достойным сыном Отечества. Как гласит древняя мудрость: «Быть воином - значит жить вечно». Имя Дениса Котырева навсегда вписано в летопись Белорецкого района", - говорится в сообщении районных властей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети