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«Выходи за меня»: солистку Ay Yola атакуют поклонники с брачными предложениями

«Выходи за меня»: солистку Ay Yola атакуют поклонники с брачными предложениями

21:33, 05 май 2025

Адель Шайхитдинова из популярной башкирской группы Ay Yola рассказала о необычной активности фанатов в своих соцсетях. В эфире «Шоу Воли» певица призналась, что её личные сообщения переполнены предложениями руки и сердца от незнакомцев.

По словам артистки, многие мужчины даже не утруждают себя стандартными этапами общения - вместо «привет» сразу пишут: «выходи за меня». Такие сообщения стали приходить с пугающей регулярностью.

Ситуация уже вызвала беспокойство у отца артистки Руслана Шайхитдинова и её коллеги по Ay Yola Рината Рамазанова. Заслуженный артист Башкирии полушутя заметил, что поклонники буквально готовы «украсть» Адель, и, возможно, скоро девушке потребуется личная охрана.

Шквал внимания к солистке башкирского коллектива продолжает нарастать, а настойчивость некоторых фанатов заставляет задуматься о дополнительных мерах безопасности для восходящей звезды.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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