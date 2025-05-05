«Выходи за меня»: солистку Ay Yola атакуют поклонники с брачными предложениями
21:33, 05 май 2025
Адель Шайхитдинова из популярной башкирской группы Ay Yola рассказала о необычной активности фанатов в своих соцсетях. В эфире «Шоу Воли» певица призналась, что её личные сообщения переполнены предложениями руки и сердца от незнакомцев.
По словам артистки, многие мужчины даже не утруждают себя стандартными этапами общения - вместо «привет» сразу пишут: «выходи за меня». Такие сообщения стали приходить с пугающей регулярностью.
Ситуация уже вызвала беспокойство у отца артистки Руслана Шайхитдинова и её коллеги по Ay Yola Рината Рамазанова. Заслуженный артист Башкирии полушутя заметил, что поклонники буквально готовы «украсть» Адель, и, возможно, скоро девушке потребуется личная охрана.
Шквал внимания к солистке башкирского коллектива продолжает нарастать, а настойчивость некоторых фанатов заставляет задуматься о дополнительных мерах безопасности для восходящей звезды.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.