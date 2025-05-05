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В Башкирии метеорологи дали неожиданный прогноз погоды

В Башкирии метеорологи дали неожиданный прогноз погоды

21:40, 05 май 2025

Синоптики предупреждают о непостоянной погоде в Башкирии в перерыве между майскими выходными. По информации Башгидромета, регион ожидают температурные скачки и осадки.

Во вторник, 6 мая, ночь пройдёт спокойно, без осадков. Зато днём местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер сменит направление с юго-западного на юго-восточное, в отдельных районах ожидаются порывы до сильного. Температура ночью составит +8...+13°, в горных районах до +3°. Днём воздух прогреется до комфортных +17...+22°.

В среду, 7 мая, в некоторых районах также пройдут непродолжительные дожди. Ветер будет слабым переменных направлений. Ночью термометры покажут +3...+8°, днём потеплеет до +16...+21°.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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