Россиянам рассказали, как законно увеличить свои пенсионные выплаты

09:34, 06 май 2025

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов поделился с RT схемами легального увеличения пенсии. Парламентарий назвал несколько действенных способов, которые помогут россиянам получать больше денег в старости.

Первое - проверьте, всё ли учтено в вашем стаже. Запросите выписку через Госуслуги или СФР и восстановите "потерянные" периоды работы через архивы. Не забудьте про коэффициенты по уходу за детьми и пожилыми родственниками - они тоже пополнят ваш пенсионный счёт.

Грамотно выбирайте, где хранить накопления - в государственном фонде или НПФ. Частные фонды часто показывают более высокую доходность, но частая смена НПФ "съест" прибыль.

Используйте срочную пенсионную выплату - получайте накопления в течение 10 лет вместо пожизненных мелких сумм. Если не хватает баллов - докупите их через добровольные взносы. А женщинам стоит задуматься о направлении маткапитала на пенсионные накопления.

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Автор: Семен Подгорный