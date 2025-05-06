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Военный из Башкирии уничтожил группу противника и обеспечил высадку десанта в зоне СВО

Военный из Башкирии уничтожил группу противника и обеспечил высадку десанта в зоне СВО

09:47, 06 май 2025

Сержант Артур Хисматуллин из Башкирии совершил подвиг в ходе специальной военной операции, сообщает Министерство обороны России. Командир боевой машины пехоты выполнял задачу по доставке личного состава на передовую на стратегически важном направлении наступления российских сил.

Подготовив БМП, Хисматуллин вместе со штурмовой группой выдвинулся к назначенной точке. Во время движения в лесополосе он обнаружил группу противника, вооруженную стрелковым оружием и гранатометом. Молниеносно оценив ситуацию, сержант точным огнем уничтожил неприятеля.

Достигнув конечного пункта под вражеским обстрелом, башкирский военнослужащий прикрыл пехотинцев броней своей машины и высадил десант. При этом Хисматуллин поддержал российских бойцов, открыв огонь по пулеметной точке противника.

Своими действиями сержант сковал активность украинских формирований и обеспечил надежное прикрытие штурмовой группы при закреплении на позициях. После выполнения задачи он вывел БМП из-под огня и вернулся на исходный рубеж.

В Министерстве обороны подчеркнули, что благодаря мужеству и решительности Хисматуллина российские военные заняли выгодные позиции без потерь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: стоп кадр видео, Первый канал
Теги: спецоперация
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