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МЧС Башкирии предупреждает о резком похолодании

МЧС Башкирии предупреждает о резком похолодании

22:46, 06 май 2025

Спасатели объявили штормовое предупреждение для северных районов Башкирии - там ночью ожидаются заморозки до -1 градуса

В среду, 7 мая, синоптики обещают переменную облачность. Ночью пройдут небольшие дожди, днём же осадки прекратятся. Ветер северный, 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с.

Ночью в большинстве районов будет +5...+10°, днём воздух прогреется до +17...+22°. Водителям стоит быть осторожнее - на некоторых участках дорог ночью и утром видимость упадёт до 500-1000 метров из-за тумана.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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