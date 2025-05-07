Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Пенсионерам Башкирии начислят праздничную выплату

Пенсионерам Башкирии начислят праздничную выплату

09:47, 07 май 2025

В Башкортостане более 100 тысяч граждан, родившихся в период войны, получат единовременную выплату к юбилею Великой Победы. Глава республики Радий Хабиров подписал указ о начислении 2000 рублей «детям войны». Выплаты начнутся с 7 мая, сообщает пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Деньги предназначены для тех, кто родился между 22 июня 1927 года и 3 сентября 1945 года и постоянно проживает в Башкирии. По информации первого заместителя премьер-министра правительства РБ Урала Кильсенбаева, такой статус имеют примерно 108 тысяч жителей республики.

Перечисление средств будет производиться автоматически - подавать заявления не требуется. Деньги поступят на банковские карты или будут доставлены Почтой России, в зависимости от выбранного пенсионером способа получения пенсионных выплат. В некоторых случаях праздничная выплата может прийти отдельно от основной пенсии.

Важно отметить, что для отдельных категорий ветеранов предусмотрены федеральные выплаты, которые будут осуществляться на основании январского указа Президента России. Это касается бывших узников концлагерей и гетто, вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией, а также вдов умерших инвалидов и участников ВОВ.

За региональные выплаты «детям войны» отвечает Республиканский центр социальной поддержки населения. Стоит напомнить, что подобная мера поддержки в Башкирии впервые была реализована в 2021 году, тогда размер помощи составлял 1000 рублей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии специалистам готовы платить миллион за работу в селе

Читайте также:

В Башкирии специалистам готовы платить миллион за работу в селе
Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
Читайте также

Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в преддверии праздника
Общество в Башкирии
Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в преддверии праздника
Некоторым пенсионерам поступят крупные выплаты
Общество в Башкирии
Некоторым пенсионерам поступят крупные выплаты
В мае россияне получат доплату к пенсии
Общество в Башкирии
В мае россияне получат доплату к пенсии
В Башкирии 107,9 тыс. человек получат по 2 тыс. рублей накануне праздника
Общество в Башкирии
В Башкирии 107,9 тыс. человек получат по 2 тыс. рублей накануне праздника


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен