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Грозовой фронт накроет Башкирию

Грозовой фронт накроет Башкирию

22:34, 07 май 2025

В четверг, 8 мая, жителей Башкирии ждёт очередной каприз природы. Башгидромет сообщает, что по республике пройдут кратковременные дожди, а южные районы накроют ливни с грозами. Столбики термометров ночью поднимутся до +5...+10°C, а днём воздух прогреется до +17...+22°C. Северный ветер подует с умеренной силой.

Праздничный День Победы тоже не обойдётся без осадков. 9 мая дожди прольются на большей части региона, местами с грозами. Температурный режим немного снизится: ночью +6...+11°C, днём +15...+20°C. Погода продолжает играть в свои игры, чередуя жару, холод и осадки.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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