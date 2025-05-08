Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии День Победы отметят под грозовыми тучами: МЧС предупреждает об опасности

В Башкирии День Победы отметят под грозовыми тучами: МЧС предупреждает об опасности

16:12, 08 май 2025

В День Победы жителей Башкирии ждёт непогода. МЧС республики распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях на 9 мая.

Праздничные мероприятия могут омрачить грозы и шквалистый ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +16...+21°C.

Осадки существенно ухудшат видимость на дорогах до 1-2 км. Особую опасность представляет утренний и ночной туман, который снизит видимость до критических 500-1000 метров. Спасатели рекомендуют быть предельно внимательными за рулём и по возможности отложить дальние поездки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение: грозы, сильный ветер и туман
Общество в Башкирии
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение: грозы, сильный ветер и туман
На Башкирию надвигается непогода
Общество в Башкирии
На Башкирию надвигается непогода
Непогода в Башкирии: туман, дождь, снег и штормовое предупреждение
Общество в Башкирии
Непогода в Башкирии: туман, дождь, снег и штормовое предупреждение
МЧС Башкирии предупреждает о резком похолодании
Общество в Башкирии
МЧС Башкирии предупреждает о резком похолодании


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен