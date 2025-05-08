В Башкирии День Победы отметят под грозовыми тучами: МЧС предупреждает об опасности

16:12, 08 май 2025

В День Победы жителей Башкирии ждёт непогода. МЧС республики распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях на 9 мая.

Праздничные мероприятия могут омрачить грозы и шквалистый ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +16...+21°C.

Осадки существенно ухудшат видимость на дорогах до 1-2 км. Особую опасность представляет утренний и ночной туман, который снизит видимость до критических 500-1000 метров. Спасатели рекомендуют быть предельно внимательными за рулём и по возможности отложить дальние поездки.

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Автор: Семен Подгорный