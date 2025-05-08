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В Башкирии дали неожиданный прогноз погоды

В Башкирии дали неожиданный прогноз погоды

23:55, 08 май 2025

Жителям Башкортостана стоит приготовить дождевики к празднованию 9 мая. Как сообщает республиканское Управление по гидрометеорологии, регион окажется во власти умеренно теплой неустойчивой воздушной массы.

Ночью термометры покажут от +5 до +11 градусов, а днём воздух прогреется до комфортных +16...+21°C. Синоптики обещают кратковременные дожди по всей республике, включая Уфу. Местами прогремят грозы.

Северный ветер ночью будет дуть со скоростью 2-7 м/с, а к дневным часам усилится до 7-12 м/с. Погода решила устроить свой "парад" в главный майский праздник.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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