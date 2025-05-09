Как пенсионеры могут увеличить выплаты на 40%

00:26, 09 май 2025

Работающие пенсионеры могут увеличить свои выплаты почти вполовину. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, входящая в комитет по труду и социальной политике.

По её словам, из 7,5 миллионов работающих российских пенсионеров многие совмещают трудовую деятельность с получением пенсии. Однако существует альтернативный путь: если при достижении пенсионного возраста гражданин продолжит работать, но временно откажется от получения пенсии, через пять лет его выплаты могут вырасти на 40%.

Бессараб пояснила, что такое увеличение происходит благодаря росту пенсионных коэффициентов и фиксированной части страховой пенсии в соответствии с действующим законодательством.

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Автор: Семен Подгорный