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Гром и молнии: Башкирию накроют грозы

Гром и молнии: Башкирию накроют грозы

20:58, 09 май 2025

Пасмурная погода пришла в Башкирию, предупреждают специалисты Башгидромета.

В субботу, 10 мая, республику ожидают кратковременные дожди, которые днем будут сопровождаться грозами.

Ночная температура составит +6...+11°C, а дневная поднимется до +15...+20°C. Ветер северо-восточный, умеренной силы.

Синоптики отмечают, что аналогичная погода сохранится и в воскресенье, 11 мая.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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