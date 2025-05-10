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Когда и кому повысят пенсии в 2025 году: полный список с суммами

Когда и кому повысят пенсии в 2025 году: полный список с суммами

11:08, 10 май 2025

До конца 2025 года несколько категорий пенсионеров получат прибавку к выплатам. Newsbash разобрался, кому и сколько добавят к пенсии в ближайшие месяцы.

Работающих пенсионеров ждёт перерасчёт с 1 августа - им учтут страховые взносы за прошедший год. Прибавка индивидуальна для каждого, но не превысит 437 рублей 07 копеек.

Военные пенсионеры и все получатели выплат по линии силовых структур с 1 октября могут рассчитывать на увеличение пенсии на 4,5%.

Дополнительную надбавку в размере 8907 рублей 70 копеек автоматически получают пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также граждане с инвалидностью I группы.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов раскрыл способы законного увеличения пенсионных выплат. Проверка стажа, грамотный выбор НПФ и использование срочной пенсионной выплаты помогут россиянам получать больше в старости.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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