Синоптики предупредили о прохладном лете в Башкирии

15:04, 10 май 2025

Жители Башкирии готовьтесь - лета в июне, похоже, не будет. По данным Гидрометцентра России, первый месяц лета обещает быть непривычно прохладным и пасмурным.

После весенних погодных качелей, когда только в апреле лето дважды сменялось зимой, а майское тепло быстро испарилось, жителей республики ждет неутешительный июнь. Средняя температура составит всего +16...+19 градусов, что близко к норме или даже ниже обычных значений.

Солнце будет редким гостем - синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду и дожди различной интенсивности, хотя их количество не превысит месячную норму.

Учитывая непредсказуемость погоды в первой половине 2025 года, метеорологи не исключают и более серьезных аномалий - возможны ливни, град и сильные порывы ветра. Привыкнуть к таким капризам природы, увы, невозможно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный