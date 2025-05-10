В Башкирии удивили прогнозом погоды

23:34, 10 май 2025

В Башкирии синоптики предупреждают о надвигающихся капризах погоды. По информации республиканского Управления по гидрометеорологии, 11 мая жителей региона ждут перепады температур и осадки.

В ночные часы термометры покажут от +6 до +11 градусов, днем потеплеет до +14...+19°C. Юго-восточные районы республики окажутся в привилегированном положении - там воздух прогреется до +24°C.

Ночью местами пройдут слабые дожди, которые днём усилятся и станут повсеместными, но кратковременными. В отдельных районах прогремят грозы.

Ветер ночью будет слабым, днём сменит курс с юго-восточного на западный умеренный. Главная опасность - шквалистые усиления во время гроз, когда порывы достигнут значительной силы.

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Автор: Семен Подгорный