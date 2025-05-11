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В Башкирии рассказали о сюрпризах погоды

В Башкирии рассказали о сюрпризах погоды

22:04, 11 май 2025

Специалисты республиканского Башгидромета обнародовали метеопрогноз на понедельник, 12 мая. По информации метеорологов, жителей региона ожидает тёплая погода с возможными осадками.

Ночью воздух прогреется до отметок +5...+10°С, а дневная температура достигнет комфортных +15...+20°С.

В отдельных районах республики синоптики прогнозируют непродолжительные дожди с грозами. Ветер восточного и юго-восточного направления будет умеренным, но во время грозовой активности возможны порывы сильной интенсивности.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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