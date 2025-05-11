В Башкирии рассказали о сюрпризах погоды
22:04, 11 май 2025
Специалисты республиканского Башгидромета обнародовали метеопрогноз на понедельник, 12 мая. По информации метеорологов, жителей региона ожидает тёплая погода с возможными осадками.
Ночью воздух прогреется до отметок +5...+10°С, а дневная температура достигнет комфортных +15...+20°С.
В отдельных районах республики синоптики прогнозируют непродолжительные дожди с грозами. Ветер восточного и юго-восточного направления будет умеренным, но во время грозовой активности возможны порывы сильной интенсивности.
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Автор: Семен Подгорный
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