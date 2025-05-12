В Башкирии жителей ожидают четырёхдневные выходные в июне
15:30, 12 май 2025
Вскоре жителям Башкирии предстоит дважды отдохнуть подольше. По информации республиканского Минтруда, сначала будут три выходных подряд - с 6 по 8 июня. Это связано с праздником Курбан-Байрам, который выпадает на пятницу.
Затем последуют четыре нерабочих дня с 12 по 15 июня в честь Дня России. Четверг 12 июня - государственный праздник, а на пятницу 13 июня перенесён выходной с субботы 8 марта. Таким образом, в первый летний месяц у жителей республики будет целых 7 дополнительных дней отдыха вместо обычных выходных.
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Автор: Семен Подгорный
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