24-летний контрактник из Башкирии героически погиб в зоне СВО

20:07, 12 май 2025

В Благоварском районе Башкирии с воинскими почестями предали земле 24-летнего военнослужащего Айнура Миндиярова, погибшего в ходе боевых действий на территории специальной военной операции. Информацию о трагической гибели бойца подтвердила 12 мая пресс-служба районной администрации.

Судьба уроженца села Языково круто изменилась после окончания сельскохозяйственного колледжа. В 2020 году Айнур связал свою жизнь с армией, подписав контракт на службу в Мурманской области. С начала 2024 года молодой человек находился в зоне проведения СВО.

"Айнур прожил короткую, но достойную жизнь", - отметили в администрации Благоварского района, подчеркнув, что военнослужащий "был настоящим защитником своей страны, не щадил себя и героически погиб, защищая нашу Родину".

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Автор: Семен Подгорный