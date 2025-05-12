В Башкирии вновь зарядят дожди
22:08, 12 май 2025
Башкирию зальёт дождями и накроет грозами - синоптики Башгидромета опубликовали прогноз на ближайшие дни.
Во вторник, 13 мая, по республике ожидаются кратковременные осадки с грозами. Термометры ночью покажут от +5 до +10 градусов, днём потеплеет до +10...+15, а на юге воздух прогреется до +16...+21.
Восточный и северо-восточный ветер будет умеренным, но во время гроз усилится до порывистого.
В среду, 14 мая, погодные условия останутся прежними - тепло, но с дождями и ветром. Зонты лучше держать при себе всю неделю.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
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