У певца Фирдуса Тямаева диагностировали рак

22:00, 13 май 2025

Известный певец Фирдус Тямаев сообщил о серьезном диагнозе. В интервью изданию «Шахри Казань» артист рассказал, что у него обнаружили рак щитовидной железы с обеих сторон.

Сейчас Тямаев находится под наблюдением медиков и проходит необходимые обследования. По его словам, в Санкт-Петербурге обсуждалась возможность операции, однако пока от хирургического вмешательства решено воздержаться.

«Я сдал все анализы, не унываю. Вместе мы всё преодолеем», - заявил артист в беседе с журналистами на татарском языке.

Певец подчеркнул, что даже в такой сложной ситуации сохраняет оптимизм и вспоминает радостные моменты жизни, такие как рождение дочери.

«Рак - не главное. Всё наладится, я не унываю. Но наличие онкологии - это факт», - добавил Тямаев.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Фирдус Тямаев