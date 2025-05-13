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В Башкирии будет грозная погода

В Башкирии будет грозная погода

22:15, 13 май 2025

В Башкирии 14 мая ожидается переменчивая погода с грозами и дождями. По сообщению Башгидромета, в среду, 14 мая, температура ночью составит от +7 до +12 градусов, днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах в отдельных районах республики. Ветер будет дуть с северо-востока и востока, преимущественно умеренный, но во время гроз возможны порывы. Жителям рекомендуется не забывать зонты и быть внимательными при ухудшении погодных условий.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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