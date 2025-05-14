В Башкирии появились важные новости для пенсионеров

22:46, 14 май 2025

С начала года в Башкортостане выдали 13 тысяч свидетельств пенсионера. Об этом сообщает Отделение Социального фонда по республике. Пластиковые карты начали выпускать с 2021 года как современную альтернативу традиционным пенсионным удостоверениям.

Получить свидетельство можно по желанию - старые удостоверения продолжают действовать, и их замена не является обязательной. В новом документе указаны персональные данные: ФИО, дата рождения, СНИЛС, информация о виде пенсии и сроке её назначения.

Свидетельство пенсионера - не просто красивая карточка. Оно даёт право на федеральные и региональные льготы: компенсации за коммунальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки на лекарства и товары в магазинах, а также льготное посещение культурных мероприятий.

Оформить документ могут все пенсионеры, независимо от того, когда они вышли на заслуженный отдых. Для этого нужно лично посетить любую клиентскую службу Соцфонда или отправить доверенное лицо. Карту выдают в день обращения при предъявлении паспорта. Фотографию можно сделать прямо на месте или принести готовую для сканирования.

Найти ближайшую клиентскую службу можно на официальном сайте СФР по Республике Башкортостан. За дополнительной информацией можно обратиться по бесплатному номеру 8-800-100-00-01.

Напомним, что получение свидетельства пенсионера - это право, а не обязанность. Решение остаётся за самим пенсионером.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцфонд РБ