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Гром и молнии: Башкирию накроет волна мощных ливней

Гром и молнии: Башкирию накроет волна мощных ливней

22:57, 14 май 2025

В четверг Башкирию накроют дожди и грозы, сообщают синоптики Башгидромета. Ночью 15 мая ожидаются сильные осадки с грозами в отдельных районах, а днём природа немного успокоится - пройдут лишь небольшие дожди.

Термометры покажут ночью от +10 до +15 градусов, днём температура достигнет +15...+20°C. Ветер сначала северо-восточный и восточный, затем сменится на западный, порывы местами усилятся.

К пятнице 16 мая стихия отступит - осадков почти не будет. Ночью станет прохладнее (+3...+8°C), а днём воздух прогреется до комфортных +16...+21 градуса.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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