Две пенсии вместо одной: кому положена двойная выплата от государства

09:25, 16 май 2025

Некоторые россияне имеют законное право получать сразу две пенсии - страховую по старости и государственную по инвалидности. Об этом 16 мая сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в комментарии RT.

Двойные выплаты могут оформить граждане, ставшие инвалидами из-за травм, полученных в ходе боевых действий. В список льготников также входят ветераны Великой Отечественной войны и ликвидаторы радиационных катастроф.

Право на две пенсии имеют родители, вдовы и дети-инвалиды военнослужащих, погибших при исполнении, включая добровольческие формирования. Такая же привилегия у обладателей знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

Не обошли стороной и семьи погибших космонавтов - они также могут рассчитывать на двойное пенсионное обеспечение.

Остальные категории граждан вынуждены довольствоваться одной выплатой, даже если формально имеют право на несколько видов страховых пенсий - по старости, инвалидности или потере кормильца.

При этом закон позволяет выбрать наиболее выгодный вариант. Если новая назначенная пенсия оказывается меньше предыдущей, гражданин может самостоятельно решить, какую именно выплату он хочет получать.

Для россиян, ранее признанных инвалидами и достигших пенсионного возраста, итоговая сумма выплат зависит от нескольких ключевых параметров: трудового стажа, накопленных пенсионных коэффициентов и правовых оснований для начисления.

Все категории льготников чётко определены в федеральном законе «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».

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Автор: Семен Подгорный