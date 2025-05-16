Дожди испортят июньские праздники в Башкирии

09:39, 16 май 2025

Синоптики Гисметео предупреждают жителей Башкирии - июньские праздники пройдут под аккомпанемент дождей. После контрастного апреля, когда зима неожиданно сменялась летней жарой, и дождливого мая с грозами, первый месяц лета продолжит удивлять капризами.

Зонты придётся держать наготове и в Курбан-байрам 6 июня, и в последующие выходные 7-8 июня. Температура установится комфортная: днём до +22°C, ночью около +14°C, но полностью сухих дней не предвидится - осадки будут выпадать как в пасмурную, так и в солнечную погоду.

Длинные выходные с 12 по 15 июня также не порадуют стабильностью. В ночные часы термометры покажут +14...+15°C, днём воздух прогреется до +21...+22°C. При этом 12-13 июня ожидаются незначительные осадки, а 14-15 июня дожди усилятся до умеренных.

А в ближайшие дни, сообщает Башгидромет, ночные температуры составят +4...+9°C, дневные поднимутся до +17...+22°C.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный