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Башкирию ждет погодный экстрим

Башкирию ждет погодный экстрим

14:41, 16 май 2025

Жителей Башкирии 17 мая ожидают экстремальные погодные условия. МЧС России предупреждает о резком похолодании ночью и сильном ветре днем.

Ночной сценарий - заморозки до -2°С в горных районах. Холод ударит как по воздуху, так и по почве. А днем погода сменит гнев на милость лишь частично - в отдельных районах республики разгуляется ветер с порывами до 15 м/с.

Спасатели настоятельно рекомендуют не искать укрытия возле автобусных остановок, рекламных щитов, под старыми деревьями и одиночными конструкциями. Безопасность - в подземных переходах и подъездах домов.

Особая осторожность требуется при использовании электроприборов в период заморозков - погодные аномалии могут привести к перебоям с электричеством.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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